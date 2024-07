Avatud taludesse tehti nädalavahetusel rekordarv külastusi

Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats lausus, et esimese üleriigilise avatud talude päeva külastamine andis talle tõuke põllumajandusega alustamiseks. "Ma ei teadnud põllumajandusest varem mitte midagi," nentis ta. "Avatud talude päev on taludele aasta tippsündmus, milleks valmistatakse põhjalikult ette. See üritus on oluliselt tugevdanud Eesti toidutootmise kuvandit − külalised näevad, kuidas toidutootmine käib, ja mõistavad, et toidu taga on inimene."