Kadrinasse rajatakse uude kohta kõnnitee

Kadrina abivallavanem Aarne Laas selgitas, et tee on umbes kilomeetripikkune. "Algab Viru tänavalt ja lõpeb Undla tee ristis," sõnas Laas. Jalgtee on osaliselt sõiduteest eraldatud vaheribaga ja osaliselt 10 cm kõrguse äärekiviga. Äärekivi kõrvale on projekteeritud 0,35 m laiune punastest betoonkividest riba. Jalgtee katte laius on 2,0–2,5 m.