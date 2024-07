Sinivetikad ei ole tänavu suuremat häda põhjustanud

Kuidas sinivetikaid ära tunda? "Kui vesi on kahtlaselt hägune, kissellilaadne ja hiljuti pole olnud ka tormi, mis vee segamini lööb, tasub suvel kahtlustada sinivetikaõitsenguid," selgitas Andres Jaanus.

Teadur avaldas arvamust, et praeguseks on sinivetikate kõrgaeg meres tõenäoliselt juba möödas. "Kuna vetikaõitsengud arenevad tavaliselt kaldast kaugemal avavees, ei pruugi suplejad seda alati märgata. Kui tuuled on soodsad, siis vetikamass randadesse ei jõuagi," rääkis ta.