Ees on ootamas väga soojad ilmad

Päeval on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Väiksem on sajuvõimalus Kirde-Eestis. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s, äikesega kaasnevad tugevamad, üle 15 m/s tuuleiilid. Sooja on 24–29 kraadi, rannikul ja sajupilvede all kuni 21 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma. Mitmel pool on udu. Tuul on mandri sisealadel nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja rannikul puhub läänekaaretuul 3–7 m/s. Sooja on 13–19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, mandril on kohati äikest ja tugevat sadu. Puhub läänekaaretuul 2–8, puhanguti kuni 11 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 23–28, Ida-Eestis kuni 30 kraadi, rannikul ja sajupilvede all kuni 21 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Mitmel pool on udu. Puhub läänekaaretuul, saartel ja läänerannikul ka lõunatuul 2–8 m/s. Sooja on 12–19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub läänekaaretuul, saartel ja läänerannikul ka lõunatuul 2–8, puhanguti 10 m/s. Sooja on 21–25, Ida-Eestis kuni 27 kraadi.

Pühapäeva öösel pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Puhub lõunakaaretuul, saartel pöördub läände, puhudes 2–8, saartel ja rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 12–19 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Pärastlõunal saartelt alates sadu lakkab ja pilved hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul, mandril ka lõunatuul 3–9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 19–24 kraadi.