Repliik: püüaks seekord prügi

Nagu ikka, lootsin krabada mõne priskema havi. Sõpradel olid esimesed võtud juba ära ja pisemad haugid pihus, minul aga ainult rohututid järel lohisemas. Kuid järsku ... Otsas! Hõiskasin nii valjult, et imestan siiamaani, kuidas kõik kalad veest ähmiga välja ei karanud. Välja tõmbamise käigus järeldasin, et otsas on miskit pisemat. Huvitav oli, et ta ei hakanud vastu, oli eriti laisk elukas.