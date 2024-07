Nõuanded lapsevanemale: mida peaks laps teadma, kui jalgrattaga midagi juhtub

Peamised kolm probleemi, mis noorel ratturil võivad ette tulla, on jalgrattarehvi purunemine, rattaketi maha tulek ning kukkumise või liiklusõnnetuse tagajärjel viga saamine. Circle K turundusjuhi Kristella Penderi sõnul peaks laps sellistes situatsioonides teadma, et oluline on säilitada rahu ja vajadusel tuleb täiskasvanutelt abi küsida.

«Laste endi jaoks on väga oluline, et nad teaksid, kust saab abi. Näiteks tankla teenindusjaamast võib alati abi küsida ning see on koht, kus laps võib rahulikult oodata oma vanemaid juhul, kui rattaga ise edasi liikumine ei ole võimalik,» rääkis Pender. «Väiksemate õnnetuste puhul, nagu tühjenenud rehv, on võimalik teenindusjaamas kasutada õhupumpa, et rehvi vajalikul määral õhku sisse lasta.»