Tartumaa pillilapsed annavad Virumaa kirikutes kontserte

Lapsed on juulikuus õpetaja Eveli Roosaare koduõuel toimunud keelpillilaagris harjutanud hoolsasti nii soolo- kui ka ansamblilugusid. Pisikesed, väikesed, keskmised ja suured on leidnud viisi, kuidas südamlikke orkestripalu koos kuulajateni tuua.

Kontserdireisi kulgedes on õhtud täis laste laulu, hommikud harjutamist – iga laps leiab viisi, kuidas lugudele omamoodi keskenduda. Need lapsed on erilised lapsed, nende südametes on muusika ning isegi joostes, ujudes ja mängides teavad nad, et pillimäng on üks osa päeva headest hetkedest.