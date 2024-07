Numbrid ei valeta: Eestis on metsloomi kümneid kordi rohkem kui 80 aastat tagasi

Vanasti olevat muru olnud rohelisem, metsad paksemad ja loomi täis. Tänapäeval satuvad metsloomad üha sagedamini linna ja üheks põhjuseks arvatakse olevat nende elupaikade kadumine. Tegelikult see nii siiski vist pole: võrreldes metsloomade arvukust 1940. ja 2023. aastal, tuleb tõdeda, et juurdekasv on olnud meeletu.