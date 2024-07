Linnape küla tähistab laupäeval 460. sünnipäeva

Linnape Küla Seltsi juhatusse kuuluva Mairi Soosalu sõnul on seltsil praegu 24 liiget. 27. juulil tähistatakse Linnape mõisa pargis pidulikult küla 460. sünnipäeva, üritus algab pärastlõunal kell neli ja kestab õhtul üheteistkümneni välja. "On väikene eeskava. Siis toimub mälestuspinkide avamine. Ansambel mängib meile muusikat, sööme torti. On selline väike istumine. Äkki 50-60 inimest tuleb kokku," rääkis Soosalu.