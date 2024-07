Koroonaviirus tõmbas kirurgiaosakonnas külastustele kriipsu peale

"COVID on patsiendiga ukse vahelt sisse lipsanud," selgitas haigla juht Ain Suurkaev. Kuna laustestimist enam ei tehta, leidis koroonaviirus tee Rakvere haigla kirurgiaosakonda. Viirus hakkas sealgi rändama ning on Suurkaevu sõnul nakatanud ka töötajaid.

"Kõige lihtsam kaitsevahend on isoleerimine. Sellest tulenevalt tuli külastuspiirang," põhjendas haigla juhataja paratamatust. Hetkel on nakatunuid tema sõnul rohkem kui üks. Esialgu kestab külastuspiirang nädal aega, kuni 2. augustini. "Loodan, et suudame ta siit välja juurida," sõnas Suurkaev lootusrikkaks jäädes.