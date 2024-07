REPORTAAŽ: Võsu Rannafestivali esimesed külalised seadsid end sisse juba pärastlõunal kella nelja paiku

Telklaagrisse sisse astudes selgus, et seal on kord majas. Kümnendat aastat telklas oleva heaolu eest vastutav Cristel Seidenberg ütles, et need, kes on Rannafestivalil rohkem käinud kutsuvad teda telkla empsiks. "Enda järgi tuleb koristada, teisi ei sega, suitsu ei tee. Eekast (elektrooniline sigarett) kimuge ennast või siniseks. Teen kaks hoiatust ja seejärel tõstan telklast lihtsalt välja. Pidutsemise ala on seal (näitab käega lava poole) ja siin käiakse puhkamas. Öörahu on südaööst kuni hommikul kella seitsmeni," andis Seidenberg lühikesed, aga lihtsasti arusaadavad instruktsioonid.