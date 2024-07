Millega ja kui kallilt sai keha kinnitada Võsu rannafestivalil

Rätsepa talu tegeleb turisminduse ja toitlustamisega, kuid Võsu rannafestivalil olid nad maitseelamusi pakkumas esimest korda. Rätsepa talu müügikohad paiknesid nii festivaliala sees kui ka veidi eemal Mere tänaval. "Kõige rohkem osteti veiseburgereid ja laetud friikaid," lausus Mere tänaval toitu müünud Meriliis Märks. Märksi sõnul leidus ostjate seas nooremaid inimesi, kes olid tunnistanud, et toidu hind on krõbedavõitu. "Ülejäänud ei öelnud midagi, sest inimesed on valdavalt hinnatõusuga ära harjunud," lisas Märks.