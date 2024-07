Eeloleva nädala algus tõotab tulla tormine

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab vihma ja kohati on äikest. Sadu on mitmel pool tugev. Tugevneb loode- ja põhjatuul, Virumaal ja Peipsi ääres kirdetuul 7–14, puhanguti 17–21 m/s. Sooja on 13–18 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul Lääne- ja Põhja-Eestis pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub loode- ja põhjatuul, Virumaal ennelõunal kirdetuul 5–12, puhanguti 15–18 m/s. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on 17–22 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 3–9, öö hakul puhanguti 12 m/s. Sooja on 13–18 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja varitseb äikeseoht. Puhub loode- ja põhjatuul 5–10, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 19–23 kraadi.

Kolmapäeva öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Ida-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Pärast keskööd kõikjal selgineb ja ilm püsib sajuta. Puhub loodetuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 11–17 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 19–24 kraadi.