Purtse jõel algab kalapääsu ehitamine Püssi paisu asemele

Kliimaministeeriumi projektijuht Mari Sepp lisas, et kalapääsu rajamine Purtse jõele aitab tagada, et kalad saavad vabalt liikuda ja taastada oma loomulikud rändeteed, mis on hädavajalik jõe ökosüsteemi tervise ja tasakaalu hoidmiseks. "Lisaks toetab see varasemaid jõupingutusi, nagu Purtse jõe jääkreostusest puhastamine ja lõheliste taasasustamine," ütles ta. "Need tegevused on juba toonud kaasa positiivseid muutusi, pakkudes kohalikule elanikule Ida-Virumaal puhtamat ja tervislikumat elukeskkonda."

Euroopa Liit soovib 2030 aastaks taastada jõgede vaba voolamise vähemalt 25 000 km ulatuses. Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul annab keskkonnaagentuur Püssi paisu likvideerimisega omalt poolt oma osa selle olulise ülesande saavutamiseks.

Eskiisprojekti kohaselt otsustati rajada looduslähedane kärestik-kalapääs ehk põhjapais, mis säilitab senise veetaseme, samal ajal imiteerides looduslikku jõelõiku. Ehitusprojektile tehti eelnevalt ka keskkonnamõju hindamine ning toimusid mitmed avalikud arutelud. Kalapääsu rajamisel eemaldatakse olemasolevad paisu metallkonstruktsioonid ning varjad lõplikult silla küljest. Projekti teise osa elluviimiseni jõutakse tuleval aastal. Nimelt on Lüganuse vallale kuuluv sild, mille küljes pais on, väga halvas seisus. Sild on aga kohalikule kogukonnale olulise tähtsusega ning peale paisu eemaldamist on ette nähtud ka silla rekonstrueerimine.

Purtse jõgi on olnud ajalooliselt üks parimaid lõhejõgesid Eestis, kuid põlevkiviõli tootmisest tekkinud reostus hävitas sealsed populatsioonid. Viimaste aastate seirepüügid on näidanud aga taas lõhilaste ja teiste kalaliikide levikut, kuid nende edaspidiseks vabaks rändeks on väga oluline tegeleda teele jäävate takistustega. Tänaseks on Püssi pais Purtse jõel ainuke alles jäänud ületamatu takistus, mis ei võimalda rändekaladel ülesvoolu asuvatele koelmualadele ujuda.



Kalapääsu ehitusega seotud tööd lähevad maksma ligi 451 000 eurot.