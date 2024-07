Ajateenistuse läbinud teenivad hiljem suuremat keskmist kuupalka

Tulemustest selgus, et keskmiselt teenib ajateenistuse läbinu hiljem (vanuses 28–34 aastat) 91 eurot (bruto) kuus rohkem kui see, kes ajateenistuses käinud ei ole. Ajateenistuse läbinud teenisid keskmiselt 1915 eurot kuus, mitteläbinud 1824 eurot kuus. Mediaanpalkade erinevus ajateenistuses käinute (1798 eurot) ja mitteläbinute (1561 eurot) puhul oli veelgi suurem. Siin võeti arvesse inimesed, kes teenisid 2022. aastal töist tulu. Arvutuse aluseks oli 2022. aasta palgatulu kogusumma jagatuna 12 kuuga.

Statistikaameti andmeteaduri ja analüüsi autori Kadri Rootalu sõnul ei saa palkade erinevusest kindlalt järeldada, et kõrgem palk oleks tingitud ainuüksi ajateenistuse läbimisest. Tema sõnul võivad seda mõjutada ka muud näitajad, näiteks haridus. Analüüsist nähtus, et ajateenistuse läbinud mehed on veidi kõrgema haridustasemega kui mitteläbinud. "Nii saab tulemuste põhjal öelda, et ajateenistuse läbinute ning mitteläbinute palgaerinevused tulenevad osaliselt ka haridustasemest," sõnas Rootalu.