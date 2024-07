Katri Raik: ühiskond tõukab venekeelseid noori kõrvale

"Me keegi ei tea kogu selle loo asjaolusid. Aga mul on aina enam tunne, et me lükkame liiga kerge käega oma vene keelt emakeelena kõnelevaid inimesi kõrvale. Just noori," kirjutab Raik pärast seda, kui Kaitseliit arvas enda ridadest välja kolm vene taustaga noorkotkast, kes keeldusid võidupüha paraadil Ukraina sümboolikast.