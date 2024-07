Torm on kohal: vihmasadu muudab liiklusolud keeruliseks

Saju tõttu on ka liiklus häiritud, üle Eesti on tulnud mitmeid teated vesiliugu sattunud autodest. Liiklusjärelvalvekeskus soovitab halva ilmaga liiklusesse minna vaid siis, kui muud varianti pole.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 3–9, saartel ja rannikul 7–12, puhanguti kuni 17 m/s. Öö jooksul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 14–19 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja varitseb äikeseoht. Pärastlõunal lääne pool sajuvõimalus väheneb. Puhub loodetuul 4–10, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 19–23 kraadi.