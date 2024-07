Viru Folk toob lavale noored tegijad

Sel aastal toimub noorteprogramm Viru Folgil teist aastat ning seekord teevad koostööd kaks suurt noortekollektiivi – Virumaa Noorteorkester ja Mulgimaa Noorteorkester. Tegu on esmakordse pärimuskultuuride lõimimisega Mulgimaa ja Virumaa noorteorkestrite vahel, mis on noorteprogrammi seniseks suurimaks etteasteks. Kontsert toimub lausa festivali pealaval, laupäeval ning koos külalismuusikutega Saksamaalt saabuvast ansamblist Dobranotch.

Duo esinemisi on teisigi nagu näiteks Duo Frühling, kuhu kuuluvad kaks neiut – viiuldaja ning kandlemängija. Noorteprogrammist ei puudu ka albumi esitluskontserdid. Värsked palad on plaadile saanud nii mullugi Noortelaval säranud Folkista kui ka juba tuntust kogunud Lõõtsanoobid, kellele sarnaselt noorteorkestritega avanes samuti võimalus anda kontsert pealaval.

Noorteprogrammi juhi Henrika Trave sõnul on tänavune Noortelava programm kõige suurema osalejate arvuga. "Rõõm on tõdeda, et noori muusikuid on palju ning esinemissoove tuleb juba ka artistidelt endilt. Järelikult ajame õiget asja ja südamega tehtud töö hakkab lõpuks ka vilja kandma," tõdes Trave.