Keila KK napsas endale järjekordse Reinar Halliku mängija

Peatreener Andres Sõber sõnas pressiteate vahendusel, et Vitali näitas eelmisel hooajal esiliigas väga head minekut ning tema pikkusega mängumees on kindlasti meeskonnale heaks täienduseks. "Olen kindel, et tema oskused ja pühendumus aitavad meil saavutada ühiseid eesmärke ja tugevdada meeskonna üldist esitust," ütles Sõber.

Vitali Šimanski: "Mul on suur rõõm liituda Keila KK-ga. See on mulle suurepärane võimalus ennast tõestada ja meeskonda hooaja jooksul aidata. Mõne mängijaga olen juba varasemalt tuttav ning usun, et ees ootab väga hea hooaeg."