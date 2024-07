Reportaaž «Koordinatsiooni ma mäletan» ehk Öö politseistaabis Võsu rannafestivalil

Politsei on igal aastal olnud Võsul väljas suurte jõududega ja nii ka seekord. Aastate võrdluses on kogenud politseinike sõnul jäänud viimane aeg tunduvalt rahulikumaks, aga parem karta kui kahetseda. Seekord oli staabi juhtimine Rakvere patrullitalituse juhi Ville Räniku ülesandeks, kellele oli see esmakordne kogemus.