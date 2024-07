Roolijoodik pandi üldkasulikku tööd tegema

Paraku sattus Peeter taas seadusesilma huviorbiiti tänavu mais. Nimelt juhtis mees kehtiva kriminaalkaristuse ajal taaskord joobeseisundis autot. Ja mitte ainult. Politseinike huvi äratas roolikeeraja esialgu just nimelt kiirustamise tõttu. Peetri sõidukiirus oli lubatust 19 km/h suurem. Volkswageni peatamisel ja juhi kainuse kontrollimisel selgus, et Peetril on lisaks 2,01 promilline joove.