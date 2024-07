Video: linnuse pisikesed kitsetalled tegid esimese jalutuskäigu hoovis

Uhkete sarvedega Täpi on väga hea ema ning Lyan Luik ei muretsenud poegade ilmaletuleku üle üleliia. "Ootasin tallesid juba esmaspäevast. Täpselt neljapäeval mul tööpäeva ei olnud," kirjeldas Lyan Luik tallekeste tulekut. Linnuse loomade talitajad on kaks ning tähtsal päeval tööl olnud Andres Treilmann oli juba samuti ämmaemanda tööks ette valmistatud. "Ta sai suurepäraselt hakkama," kiitis Lyan Luik kolleegi. Kuna kõik varasemad korrad on poegade ilmaletulek läinud Täpil ludinal, siis talitajad kitse kõrvale ööbima ei jäänud.