Repliik: kui Kiir saab mõisavalitsejaks

Need asjad ei ole nii lihtsad, et võtad aga kätte ja teed ära. Julge pealehakkamine ei ole pool võitu, isegi mitte veerand võitu. Tänapäeva mõisahärral on vaja paksu rahakotti, selget sihti ja lihtsalt praktilist meelt. Ainult unistamisest ja targutamisest ei piisa.

Kui aga eesmärk on tegeleda korraga tervendamise, krüptoraha, religioonide, kuningas Saalomoni tarkuse, müstika, holistika ja muu esoteerikaga, mis seni Asse Sauga leivanumber on olnud, ei olegi ime, et mõis seisab jõude ja laguneb. Hooned nimelt ei paranda ennast ise, selleks on ikkagi vaja kogenud renoveerijaid.