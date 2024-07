Avatud talude päeva populaarseim külastuskoht Lääne-Virumaal oli Hillar Pulga piisonifarm

Kuid millega meil on tegemist? Vinni vallas Põlula külas piisonifarmi pidaval Hillar Pulgal on lisaks piisonitele ka lehmad, sead, kanad, haned, kalkunid, pardid ja mesilased, ta valmistab juustu ning korraldab üritusi. Mees teostab oma unistust, milleks on väiketalu erinevate loomadega.