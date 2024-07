Pensionär langes arvutikelmide üles seatud lõksu

Seejärel väitis naisele kirjutanud inimene, et ta on võitnud raha ja kannab pool sellest naisele. Ta küsis 77-aastaselt naiselt isikukoodi ja palus tal Coop Panka sisse logida. Samuti küsis inimene temalt pangakaardi 16-kohalist numbrit ja kolmekohalist numbrit. Hiljem avastas naine, et tema kontolt on läinud raha võõrastele kontodele. Kelmusega tekitatud kahju on 264 eurot.