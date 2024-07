Rakvere tiike puhastatakse biomassist

Linnaaednik lisas, et sel aastal on hõljuvat vetikat, mis moodustab tiikide pinnale haisva kihi, olnud tiikidel vähem näha kui mullu. "Tiigipeegli puhtana hoidmisele on omalt poolt kaasa aidanud tugevamad vihmasajud, mis on hõljumikihi ära lõhkunud. Küll on aga mõnes tiigis olnud märgatavalt tugevam veetaimede vohamine kui eelmisel aastal."