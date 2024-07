Mullu hüvitati pea 80 000 kaskokindlustuse kahjujuhtumit

EKsL-i kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul juhtuvad pooled vabatahtliku sõidukikindlustuse juhtumid liiklusõnnetuse tagajärjel. "Sagedasemad põhjused on kokkupõrge teise sõidukiga ja teelt või sõidurajalt väljasõit. Üle kolmandiku kõigist kaskojuhtumitest on aga klaasikahjud," ütles Reimets ja lisas, et kaskokindlustus hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja sõidukikahjud, aga kannatanu kahjud katab liikluskindlustus.