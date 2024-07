Öö õiguse piinavad paragrahvid

"Öö õigus" – Eili Neuhausi tõlgendus Toomas Suumani näidendist "Viimase öö õigus" – kõnetab traagikat koomikaga põimides lihtsate, ent suurte teemadega: südametunnistus, väärikus, vabadus. Ning muidugi kodu ja kodumaa. Maa, kus mäng on käinud ajast aega ikka mõisa peale, kus võõrastus on veres ning kõige all miilab armastuse kõrvetav tulejõgi.