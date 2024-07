Kodutiiki soetatud karpkalad tõid pererahva rõõmuks hulga järglaseid

Palav suvi on olnud karpkaladele meeltmööda. Ettevõtja Rein Mäll ostis mõned aastad tagasi oma Rakvere äärelinna koduaia silmailuks rajatud tiiki kalu: mustamuure, karpkalu, dekoratiivseid karpkalu ehk koisid, kuldsäinaid ning tuurasid. Kalu ostes teadis mees, et meie tingimustes nad paljunema ei hakka. Nädal tagasi avastas ta aga, et tiiki on ilmunud karpkalabeebid.