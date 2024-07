Äike, päike Lähipäevad pakuvad laia valikut erinevatest ilmaoludest

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 11-16, rannikul kuni 19 kraadi. Juulikuu viimane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub loode- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 18 kuni 23 kraadi.