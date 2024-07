Tapal tuleb doonoripäev

Põhja-Eesti regionaalhaigla loodab, et kultuurikotta tuleb vähemalt 45 doonorit. Hetkel on kõige suurem puudus B-positiivse ja B-negatiivse verega doonoritest, kuid oodatud on ka teiste veregruppide esindajad. Doonorilt võetakse korraga 450 milliliitrit verd.