Tudengivormeli tiim võttis Austrias üldvõidu

Töökindlus on prototüüpvormelite puhul oluline eelkõige seetõttu, et enim punkte annab võistlusel kestussõit. Kui kestussõitu hea tempoga lõpuni ei sõideta, siis üldarvestusel poodiumile asja ei ole, isegi kui kõik teised alad on poodiumikoha väärilised. Kestussõidu käigus läbitakse 22 km, poole distantsi peal toimub juhi vahetus. Kestussõidu olulisust illustreerib hästi fakt, et Austrias oli enne sõidu algust hea soorituse korral võimalus üldarvestuses kuldmedal saavutada tervelt kuuel meeskonnal.