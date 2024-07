Oandu inimesed soovivad, et nende paisjärv jääks alles

Haljala vallas Altja jõel asuva Oandu paisjärve saatus on kaalukausil. Keskkonnaamet nõuab, et jõel oleks tagatud läbipääs kaladele nii üles- ja allavoolu. Kohalikud inimesed kardavad, et see tähendab paisjärve allalaskmist. Kell tiksub, sest aega lahenduse leidmiseks on 15. septembrini. Ja kas ikka on või on otsus külaelanike seljataga juba ära tehtud?