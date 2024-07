Laupäeval saab Kehala ringil näha rallikrossi

Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask kõneles, et kuna käes on hooaja lõpp, on võitlus Eesti meistri tiitlile kõige ägedam. «Nii mõnigi mees loodab kaardid enda kasuks välja pöörata ja meistritiitlile välja minna,» märkis ta ning kutsus publikut võidusõidule kaasa elama.