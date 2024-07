Tamsalu kultuurimajas korraldatakse 13. korda tantsulaagrit

Tamsalu kultuurimaja kultuurijuhi Kerli Relli sõnul korraldati laagrit esimest korda 2011. aastal Kristina Jerjomina eestvedamisel. "Põhiliselt on tantsulaagris ikkagi Tamsalu lapsed, aga on ka ümberkaudsete külade ja Tapa linna lapsi. Laagris on veel Rakvere ja Tallinna lapsi, kes käivad siin suvel vanaema juures või kelle vanemad on siit pärit," rääkis Relli.