Vinni vallas rünnati meest raudkangiga

Lisaks teatati politseile, et ajavahemikul 29.–31. juuli varastati Vinni vallas Viru-Kabala külas asuvast kuurist must Alpina murutraktor, Makita elektriline muruniiduk, Emmaljunga must lapsevanker ja kaks lastejalgratast. Kahju on umbes 3000–4000 eurot.