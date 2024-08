Probleem pinkidega

On pandud paika kava: esinevad Kukerpillid, taidlejad, Meie Mees jt. Üritus lõppeb südaööl. Probleem on selles, et istekohti on vähevõitu ja needki pingid on ajahambast puretud. Paljud peolised tahaksid kuulata kontserti istudes, sest publiku hulgas on kindlasti ka eakaid.