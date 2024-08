Virumaa Teataja kollektiiviga liitus uus ajakirjanik

Virumaa Teataja uut meeskonnaliiget huvitavad enim hariduse, kirjanduse, poliitika ja ühiskonna teemad. "Minu peamiseks väljakutseks on tuvastada ühiskonnas leiduv ebaõiglus, et keegi ei tunneks ennast väljajäetuna ja alandatuna. Mind teeb alati nukraks see, kui näen, et kellelegi vaadatakse ülevalt alla ja see pole õigustatud. Kindrali ja reamehe puhul saan sellest aru, aga muus osas väga mitte," rääkis Lina, kes ei kõhkle olukorda sekkumast, kui näeb ülekohut.