GALERII Odavpood Pepco jõudis Tapa linna

"Hea lähedal käia. Muidu pidime Rakverre sõitma. Siin on kõike, näiteks riideid. Riided on siin ikka palju odavamad kui mujal. Ma ei oska protsente öelda, aga kui on head pakkumised, siis saad Pepcost kahe ja poole euroga T-särgi," rääkis Tapa linna elanik Tiina Valde, kes tuli odavpoe avamist vaatama koos tütre Aveli ja poeg Talisega.