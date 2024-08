Päästjad tegelesid suitsevate majadega ja päästsid ühe varese

Kell 15.33 teavitati häirekeskust, et Viru-Nigula vallas Kunda linnas Mäe tänava kortermajas on ühest korterist nähtud tulemas suitsu. Kohale ruttasid Kunda päästjad, kel õnnestus saada sisse nii majja kui ka korterisse. Seest leiti suitsu täis tuba ning pliidil kõrbema läinud toit. Kedagi korteris polnud, kuid hiljem jõudis korteri elanik kohale. Selgus, et elanik oli söögitegemise ajal kodust ära läinud. Päästjad tuulutasid korteri ja lugesid elanikule sõnad peale, et toitu valmistades ei tohi kunagi toitu jätta töötavale pliidile või ahju järelevalveta. Elaniku tegevus oli päästjate hinnangul ohtu seadnud nii tema enda kodu ja vara kui ka teised kortermajas viibijad.