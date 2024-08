Juulikuu sademed ja tormipuhangud räsisid põllukultuure

Juulikuu oli ka keskmisest sademeterohkem. Kuu alguses esines veel mõnel pool põuda, samal ajal kui teistes piirkondades sadas rohkesti vihma. Sademed jaotusid ebaühtlaselt ja tulid maha hoovihmadena koos tugeva tuulega, põhjustades viljade lamandumist. Eriti said kannatada Lõuna-Eesti põllud. Paul-Techi mullavee kaart värvus 29. juulil ühtlaselt tumesiniseks – mulla pindmine kiht oli pea kõikjal Eestis sademete tõttu veest küllastunud, paljudes kohtades ka 20 sentimeetri sügavusel. Põllud muutusid länniks ja see takistas põllutöid.

Juulis oli oluline jälgida, kas lisatud toitained on mullast ära tarvitatud või on neid veel varuks – sellega saab arvestada uute kultuuride või vahekultuuride külvamisel. Mõõtmisandmed näitasid, et hõredaks jäänud taliodra ja talirapsi taimik ei olnud suutnud kõiki põllule antud väetiseid ära tarvitada. Selle tõid hästi esile juuli vihmad. Toitainete tasemed tõusid ajal, mil küpsev taimik enam toitaineid mullast ei tarvitanud. Kuu lõpu suured sademed kandsid pindmisest mullakihist toitaineid ka juba sügavamasse kihti.