Reedel stardib Erna matkal enam kui 200 osalejat

Skautide korraldataval matkal saab osaleda kolmes raskusastmes. 16, 24 või 36 tunni jooksul on võimalik panna ennast ja oma meeskonda mitmekümnekilomeetrisel matkarajal nii füüsiliselt kui ka vaimselt proovile ja seejuures läbida haaravaid tegevuspunkte. Juubelimatkal osaleb 40 meeskonda, kus on kokku üle 200 matkalise.

"Sel aastal on kõigil radadel täiesti uusi meeskondi ning registreerimise sulgesime nädal enne tähtaega, sest kohad said täis. Rõõm on tõdeda, et info põnevast matkast jõuab paljudeni ja uusi väljakutseid otsivad seiklejad leiavad tee Erna matkale," ütles ettevõtmise peakorraldaja Katri Kaibiainen.

Seekordse matka korraldamisse on kaasatud ligi 120 vabatahtlikku skaudijuhti, vanemskauti ja skaudisõpra ning rajal ootab võistlejaid enam kui 20 mehitatud tegevuspunkti, mille sisuks on trikiga ellujäämis-hakkamasaamisoskuste hindamine. Rajad saavad alguse ja lõpevad sel korral Kautla memoriaali juures. Matka põnevamaks muutmiseks tehakse koostöös Kaitseliiduga rajal tinglike vastaste abil ka vastutegevust.

"Kõige põnevamateks tegevuspunktideks on sel aastal näiteks esmaabi ja erinevate sisekaitseakadeemia ja Tamrexi situatsiooniülesannete lahendamine, matka jaoks spetsiaalselt rajatud kõrgseiklusrada, kus on vaja kartuleid panna, põgenemistuba ning üllatuslik 25. sünnipäeva punkt, kust ei puudu ka Erna võtmes suupisted," lisas Kaibiainen.

"Tore on näha nii pika ajalooga matka, mis on suur osa skautlusest. Erna matkal on olemas kõik elemendid, mida skautlus õpetab – see on seiklus, väljakutse, meeskonnatöö, eneseületus ja palju muud," ütles Eesti Skautide Ühingu juhatuse esimees Ragnar Luup.