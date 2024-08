Tänak tegi avarii ja Järveoja viidi helikopteriga haiglasse

Ringhääling kirjutab: "Ühe pealtvaataja info sündmuskohalt: Tänaku kaardilugeja viidi helikopteriga ära. Meie ekspert Henri Haapamäki sai kõne kiiruskatsel toimunu kohta. See on kinnitamata info ühelt vaatajalt, kes seal oli. Tänak tabas auto parema küljega ainsat puud väliskurvis. Eestlased väljusid autost, kuid siis jäi kaardilugeja Järveoja pikali maha. Seejärel viidi ta kopteriga ära. See info on ühelt pealtnägijalt, ootame veel ametlikku infot."