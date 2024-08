Tulevastele õpetajatele makstava stipendiumi statuut saab selgemaks

Stipendiumi suurus sõltub õppekoormusest. Endiselt jääb kehtima põhimõte, et täiskoormusega õppimisel on üliõpilase stipendiumi suurus 400 eurot kuus. Kui õpitakse aga osakoormusega õppekaval, siis sõltumata üliõpilase õppekava täitmise mahust, on stipendiumi suurus 250 eurot kuus. Ka täiskoormusega õppekaval osakoormusega õppides makstakse stipendiumi 250 eurot kuus.

"On hea meel, et sel aastal kandideeris ülikoolidesse õpetajakoolituse erialadele tuhatkond noort rohkem kui eelmisel suvel. See näitab, et ameti populaarsus on tõusuteel. Kindlasti on üheks motivaatoriks ka eelmisest õppeaastast õpetajaks õppijatele makstav 400-eurone stipendium. Aastane kogemus näitab, et määruses on vaja teatud täpsustused sisse viia, et stipendiumi määramine oleks õiglane ja pingeridade koostamine üheselt selge. Eelmisel õppeaastal maksti stipendiumi kokku 790 tudengile," selgitas Raudmäe.