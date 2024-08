Laupäeval on oodata hoovihma ja 22 soojakraadi

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, mõnes kohas võib olla äikest. Kohati tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 12–18 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm, õhtu poole pilvisus hõreneb. Sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 1–7, puhanguti 11 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.