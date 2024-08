Voore külas seadis end sisse kahe pojaga karuema

Voore elanik Karin on mures, et suur metsloom end asulas nii hästi tunneb. "Kõige suurem mure on laste pärast," sõnas ta ja põhjendas, et kui täiskasvanu juhtub karuga kokku, oskab inimene eemale hoida. Kui aga mõmmid peaksid lastele lähenema, ei pruugi laps piisavalt kiiresti tuppa jõuda.