Ettevaatust! Kadrina külje all luusib ringi võsavillem

"Sõitsin Rakvere poole nagu ikka igal hommikul ja järsku veidi peale Lante bussipeatust tuli loom rahulikul sammul teele," sõnas olukorra tunnistajaks olnud Siim Sirol. "Võtsin hoo maha, korra mõtlesin, et tegu koeraga, aga no hunt, mis hunt. Tuli rahulikult metsatukast välja, ületas maantee ja silkas Kadapiku küla poole."

Rakvere Jahiseltsi tegevjuht Jaan Villak ütles, et praegu ongi hundid oma kutsikatele jahipidamist õpetamas. "Alles hiljuti murdis hunt lambakarja Laekveres ja üks juhtum Porkunis on veel olnud. Ümberkaudsetel elanikel tasub koerad-kassid kinni panna ja kariloomad järelvalve all hoida, sest praegu on hundikutsikatel jahipidamise õppimine käimas," rõhutas Villak.