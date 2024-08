Nädala kaja: plahvatusohtlik koorem

Nädala alguses selgus, et Vene oligarhidele kuuluv Kalvi mõis on müüki pandud. 14 aastat tagasi soetatud mõisast lubati toona peale väikest remonti taas üks imekaunis hotell teha, aga nagu me juba idanaabri käitumisest teame, sõnad ja teod omavahel kokku ei lähe.