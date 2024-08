Rait Ratasepp lõpetas esimese etapi ajaga alla kümne tunni

Võistluse korraldaja Rait Ratasepp on sihikule võtnud 10-kordse ultratriatloni maailmarekordi ja vähemalt esimese päeva järel püsib ta graafikus. Hetkeseisuga on kümnekordse ultratriatloni maailmarekord 106 tundi ja 32 minutit ning Ratasepa eesmärk on alistada kogu distantsil 100 tunni piir ning igapäevaselt 10 tunni piir. Avaetapil ta sellega ka hakkama sai ning läbis raja ajaga 9 tundi 51 minutit ja 8 sekundit.