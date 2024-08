Kus on koolid ja kus elavad lapsed: vaata Virumaa koolide näitajaid

Seega, tänane koolivõrk ja väga paljud koolimajad on üles ehitatud kaks korda suuremat laste arvu silmas pidades. Kolmandik koole Eestis on praegu pooltühjad, nii mõneski koolis on ühele õpilasele pinda 2-toalise korteri jagu (32−54 m2).

Lisaks on mitmekümne aasta jooksul muutunud rahvastiku paiknemine, mistõttu kunagi loodud koolid ei pruugi enam asetseda kõige õigemas kohas. Vajame uusi lahendusi, et muuta koolid tulevikukindlamaks ja päästa neid sulgemisest. Tänased koolivõrgu ja koolitaristu otsused kujundavad mitme põlvekonna haridustulevikku.

Ida-Viru maakonnas on viimase 40 aastaga sündide arv vähenenud 81%, olles sellega suurima kahanemisega maakond. Lääne-Virumaal on sündide arv samal perioodil kahanenud 67%, olles samuti üle Eesti keskmise (55%).

2023/24 õppeaasta seisuga on Eestis koolide all netopinda (ilma ühiselamu ja sporditaristuta) kokku 1 755 855m2. Haridus-ja Teadusministeeriumi andmete kohaselt on kõige enam pinda ühe õpilase kohta maapiirkonna üldhariduskoolides (21,6m2 õpilase kohta), järgnevad väikelinnad (13,1m2) ning viimaks suuremad linnad (9,9m2).i

Virumaal tervikuna on õpilase kohta üldhariduskoolides keskmiselt 12,1m2 (Eesti keskmine on 10,3m2), ent koolide lõikes on ruumikäärid kümnekordsed – on koole, kus on õpilase kohta ligi 4m2, ent on ka koole, kus on õpilase kohta üle 40m2. Piltlikustamaks, kui ühes koolis on lapse kohta ühe vannitoa jagu pinda, siis teises koolis on 2-toalise korteri jagu pinda.